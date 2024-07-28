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В День крещения Руси освятили музейный комплекс «Новый Херсонес»

Именно здесь крестился князь Владимир и его дружина, заявил митрополит Крымский и Симферопольский Тихон (Шевкунов).
Ирина Егорова 2024-07-28 18:20:55
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В День Крещения Руси освятили музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес» в Севастополе. Участникам торжественного мероприятия направил приветствие патриарх Кирилл.

«Именно здесь в Херсонесе князь Владимир нашел того, кого он искал - личного Бога и веру для своей страны. Здесь крестился он и его дружина», - заявил митрополит Крымский и Симферопольский Тихон (Шевкунов).

После того, как князь Владимир Святославович принял христианскую веру начали массово крестить славян в городах Руси. В истории он известен как Владимир Красное Солнышко, креститель Руси. Годом крещения принято считать 988 год.

Херсонес Таврический - один из древнейших городов на территории России. Он основан в 5-ом веке до нашей эры. И спустя более тысячи лет он остается сакральным местом для каждого православного.

Строительство комплекса началось по поручению президента РФ Владимира Путин. На территории в 24 гектара в рекордные сроки, за полтора года, построили 30 объектов. 

#музей #«князь владимир» #патриарх Кирилл #освящение #крещение руси #новый херсонес
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