Три человека пострадали при обрушении подъезда дома в Астрахани

Три человека пострадали после обрушения части подъезда многоквартирного дома в Астрахани. Об этом сообщили в МЧС России.

«По предварительным данным, три человека пострадали», - говорится в сообщении.

На месте происшествия спасатели развернули оперативный штаб для координации аварийно-спасательных работ. Отмечается, что основные усилия сейчас направлены на поиск возможных пострадавших. Для этого объявляются минуты тишины.

Напомним, сегодня утром стало известно об обрушении части подъезда в многоквартирном жилом доме в Астрахани. Известно, что обрушилась часть квартир с первого по пятый этаж без последующего возгорания.