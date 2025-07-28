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Три человека пострадали при обрушении подъезда дома в Астрахани

Для координации аварийно-спасательных работ на месте развернут оперативный штаб.
Игнат Далакян 2025-07-28 12:54:08
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Три человека пострадали после обрушения части подъезда многоквартирного дома в Астрахани. Об этом сообщили в МЧС России.

«По предварительным данным, три человека пострадали», - говорится в сообщении.

На месте происшествия спасатели развернули оперативный штаб для координации аварийно-спасательных работ. Отмечается, что основные усилия сейчас направлены на поиск возможных пострадавших. Для этого объявляются минуты тишины.

Напомним, сегодня утром стало известно об обрушении части подъезда в многоквартирном жилом доме в Астрахани. Известно, что обрушилась часть квартир с первого по пятый этаж без последующего возгорания.

#обрушение #дом #МЧС России #подъезд
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