В Астрахани обрушился подъезд жилого дома

В Астрахани обрушилась часть подъезда многоквартирного жилого дома. Об этом сообщили в МЧС России.

«На улице Ляхова, 6 обрушилась часть подъезда многоквартирного дома», - говорится в сообщении.

На данный момент спасатели вручную разбирают конструкции, эвакуируют жильцов и ищут возможных пострадавших.

К настоящему моменту известно, что обрушилась часть квартир с первого по пятый этаж без последующего возгорания, сообщает источник 360.ru. Информация о причинах произошедшего выясняется.