Трамп анонсировал «крупнейшую» торговую сделку с Евросоюзом

Президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с представителями Евросоюза для обсуждения торгового соглашения между Вашингтоном и Брюсселем. По словам главы Белого дома, эта сделка может стать «крупнейшей из всех».

Ожидается, что Трамп проведет ряд неформальных встреч в Шотландии, где пробует с визитом. Запланированы переговоры с британским премьер-министром Киром Стармером и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Да, в воскресенье я встречусь с представителями ЕС, и мы будем работать над сделкой. Посмотрим, удастся ли ее заключить. Урсула будет здесь - очень уважаемая женщина. Мы этого ждем, это хорошо», - сказал Трамп журналистам по прибытии в Шотландию.

Неопределенность в экономических отношениях между США и Евросоюзом длится со второго апреля, когда Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт товаров из других стран.

Базовая ставка составила 10%, но для большинства фигурантов списка были введены более крупные тарифы. Трамп объяснил свою инициативу стремлением устранить торговый дисбаланс в торговле Штатов с другими странами.

Ранее президент США пообещал ввести 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с первого августа. В настоящий момент стороны продолжают переговоры.