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Депутат дал советы, как не купить авиабилет на фейковом сайте

Парламентарий призвал обращать внимание на адрес сайта.
Дарина Криц 2025-07-28 12:40:21
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Мошенники научились подделывать сайты по продаже билетов на самолет, которые трудно отличить от настоящих. Поскольку обман сложно вскрыть заранее, а обнаруживается он зачастую прямо в аэропорту, то в Госдуме дали несколько советов, как обезопасить себя от надувательства и последующей неприятной ситуации.

В разговоре с RT член комитета ГД РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин сообщил, что адрес сайта обязательно должен начинаться с https://. В адресной строке обязательно должен быть значок закрытого замка.

«Избегайте ресурсов без контактной информации и с подозрительно низкими ценами. Не позволяйте мошенникам испортить ваш отдых. Всегда проверяйте подлинность сайта. Пользуйтесь только официальными сервисами авиакомпаний и агрегаторов», - призвал Немкин.

Представитель Госдумы добавил, что запустить поддельный сайт можно за нескольких часов. Для этого аферисты используют дизайн-шаблоны, логотипы известных и популярных авиакомпаний, поддельные формы бронирования. К тому моменту, когда обман вскрывается, мошенники уже исчезают - сайт удаляется или меняется его адрес.

Прежде в МВД России сообщали, что, используя фейковый сайт по продаже авиабилетов, аферисты могут легко переименовать созданный ими интернет-ресурс и в дальнейшем продолжать свою преступную деятельность.

#Россия #в стране и мире #путешествия #Мошенники #Госдума РФ #авиабилеты #фейковые сайты
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