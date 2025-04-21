В МВД рассказали о схеме мошенников с сайтами по продаже авиабилетов

Мошенники разработали новую схему с использованием фейковых сайтов по продаже авиабилетов. Об этом сообщили в МВД.

По данным ведомства, аферисты, используя созданный ими интернет-ресурс, могут легко его переименовать, чтобы в дальнейшем продолжать свою преступную деятельность.

«Как правило, обман раскрывается не сразу. Некоторые узнают, что их билетов не существует, лишь в аэропорту. Это дает мошенникам возможность перенести свой интернет-ресурс в новое место», - цитирует заявление РИА Новости.

Ранее сообщалось, что мошенники стали рассылать россиянам письма якобы от сервиса «Госуслуги», что в их аккаунт пытаются войти с другого устройства. В мнимых рекомендациях написано, что если человек не заходил в свою учетную запись, то необходимо проверить настройки безопасности и экстренно связаться со службой поддержки, поддельный номер которой приводится в сообщении.