Рубио анонсировал скорое начало переговоров между Таиландом и Камбоджей

Госсекретарь США Марко Рубио объявил о скором начале переговоров между Камбоджей и Таиландом, направленных на прекращение огня. Он написал об этом в соцсети X.

«Камбоджа и Таиланд вскоре начнут переговоры на высоком уровне в Малайзии в надежде достичь немедленного прекращения огня», - сообщил он.

По словам Рубио, представители Государственного департамента США уже прибыли в Малайзию для поддержки переговорного процесса.

Территориальный спор между Камбоджей и Таиландом в последнее время разгорелся с новой силой. На границе между странами произошло вооруженное столкновение, в результате которого тайские военные перекрыли доступ к храму Моан Том, а вооруженные силы Камбоджи начали контрнаступление.