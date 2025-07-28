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Рубио анонсировал скорое начало переговоров между Таиландом и Камбоджей

По словам Рубио, вскоре состоятся переговоры представителей Камбоджи и Таиланда.
Анастасия Бобылева 2025-07-28 04:09:33
© Фото: Ploy Phutpheng, Keystone Press Agency, Global Look Press

Госсекретарь США Марко Рубио объявил о скором начале переговоров между Камбоджей и Таиландом, направленных на прекращение огня. Он написал об этом в соцсети X.

«Камбоджа и Таиланд вскоре начнут переговоры на высоком уровне в Малайзии в надежде достичь немедленного прекращения огня», - сообщил он.

По словам Рубио, представители Государственного департамента США уже прибыли в Малайзию для поддержки переговорного процесса.

Территориальный спор между Камбоджей и Таиландом в последнее время разгорелся с новой силой. На границе между странами произошло вооруженное столкновение, в результате которого тайские военные перекрыли доступ к храму Моан Том, а вооруженные силы Камбоджи начали контрнаступление.

#в стране и мире #сша #Таиланд #камбоджа #Марко Рубио
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