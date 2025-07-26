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В Москву на следующей неделе вернется 30-градусная жара

Михаил Леус рассказал, что до конца июля температура в столице будет превышать климатическую норму на 3-5 градуса.
Дарья Ситникова 2025-07-26 13:35:00
© Фото: Алексей Иванов ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал в разговоре со «Звездой», какая погода будет в Москве на следующей неделе и в эти выходные.

«К своим последним выходным июль подошел со средней температурой, которая опережает климатическую норму почти на 2 градуса. А дожди прошли на треть больше, чем должны быть по климату в этом месяце», - указал синоптик.

По его словам, до конца месяца положительная температура будет только увеличиваться, а дождей больше не ожидается.

Леус также отметил, что температура в столице сегодня будет +26...28 градусов без осадков. Короткие дожди возможны во второй половине дня лишь на Юге и Западе Подмосковья.

«В воскресенье погода ожидается с переменной областью и без осадков. Днем в воскресенье +27...29 градусов. В понедельник +28..30, во вторник и в среду около +30. После этого волна жары пойдет постепенно на спад. Последний месяц все равно будет очень жарко - +28...30», - добавил метеоролог.

Ведущий специалист заключил, что до конца июля температура будет превышать климатическую норму на 3-5 градуса. Предварительно, дожди вернутся в Москву в первый день августа.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в московских малопроточных водоемах вода достаточно нагрелась, поэтому сейчас самое время для купального сезона.

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