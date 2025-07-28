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Старший разведчик рассказал о броске в Зеленый Гай по открытому полю

По словам разведчика, командование предложило наступать не через лесополосы, как обычно, а прямо по полям, что стало неожиданностью для украинских войск.
Лана Иден 2025-07-28 10:53:39
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Старший разведчик с позывным Гость в разговоре с нашим корреспондентом Ланой Иден рассказал о необычном тактическом приеме, который позволил бойцам 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й армии успешно войти в село Зеленый Гай по открытому полю, где противник их не ожидал.

«Обычно заходят в наступление по лесополкам, скрытно. А наше командование придумало и предложило бойцам такой вариант, который мы поддержали, - по открытым полям идти наступать. Противник этого не ожидает», - сказал Гость.

Этот маневр, подкрепленный жаркой погодой, затруднившей работу тепловизоров противника, помог нашим бойцам окружить позиции ВСУ. Итогом нестандартной тактики стало освобождение села Зеленый Гай, где российские военнослужащие развернули флаги.

«Заходили с флангов. Противник нас здесь ожидал впереди, а заходили с флангов, потом к ним», - рассказал стрелок с позывным Танцор.

Бойцы отмечают, что украинские подразделения, удерживавшие населенный пункт, в основном состояли из мобилизованных. Многие из них высказывали недовольство своим командованием и желали вернуться к семьям.

В ходе штурма российские военнослужащие неоднократно слышали испанскую и польскую речь, что подтверждает присутствие иностранных наемников. Разведчик Гость показал один из найденных шевронов с девизом «За Украину - рожденные убивать». Но на деле вышло так, что боевик был рожден, чтобы стать уничтоженным российскими бойцами.

Особой радостью для штурмовиков стало спасение шестерых местных жителей - семьи с детьми. По их словам, они ждали прихода российских солдат. Сейчас в селе работают группы разминирования, а под контроль наших войск перешла территория площадью более пяти квадратных километров.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВС РФ #ВСУ #наш эксклюзив #СВО #Зеленый Гай
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