Появилось видео допроса подозреваемых в теракте на ж/д в Новороссийске

Федеральная служба безопасности показала кадры допроса подозреваемых в подготовке теракта на объектах транспорта в Южном федеральном округе. Совместную операцию по задержанию злоумышленников провели сотрудники МВД и ФСБ.

В ЦОС ФСБ отметили, что подозреваемые получили задание по совершению теракта на объектах транспорта ЮФО в мессенджере от зарубежного куратора. Злоумышленники совершили неудачную попытку поджога ж/д оборудования на участке пассажирских перевозок. Были задержаны по горячим следам два гражданина РФ, а также выходец одного из государств Центральной Азии.

Один из задержанных в ходе допроса рассказал, что вышел на куратора по собственной инициативе через телеграм. Он согласился поджечь один из объектов ж/д инфраструктуры и вышки сотовой связи за вознаграждение в 200 долларов. Чтобы совершить преступление, он привлек к делу двух своих знакомых. Злоумышленник признался, что действовал в интересах спецслужб Украины.

«Поджог релейного шкафа планировали осуществить с использованием горючей жидкости. За выполненное задание по поджогу куратор обещал нам 200-250 долларов за один шкаф», - рассказал он.

В ведомстве отметили, что возбуждены уголовные дела о теракте и покушении на диверсию. Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.

Напомним, что российские силовики пресекли теракт на Кубани. Были задержаны два гражданина России 1992 и 1996 годов рождения и уроженец одного из государств Центральной Азии 1998 года рождения.