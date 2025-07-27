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Спортсмен из Москвы умер во время заплыва в Нижнем Новгороде

На завершающем этапе заплыва на 3 километра пловец обратился за помощью к спасателям, подняв руку.
Владимир Рубанов 2025-07-27 09:31:56
© Фото: Telegram/x_waters

Участник массового заплыва X-WATERS Volga скончался в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили организаторы соревнования. Житель Москвы Дмитрий Ионов участвовал в семи таких стартах с 2023 года.

На завершающем этапе заплыва на 3 километра пловец обратился за помощью к спасателям, подняв руку. Спортсмена эвакуировали на лодку, но он потерял сознание.

Ионова доставили на берег и передали бригаде скорой помощи. Медики провели реанимацию и доставили его в областную клиническую больницу. Но спасти пловца не удалось.

Причину смерти сообщат родственникам в соответствии с врачебной тайной. Организаторы выразили соболезнования семье погибшего.

В начале июля два человека погибли во время трейла «Хибины» в Мурманской области. Губернатор Андрей Чибис назвал причиной сложные погодные условия. В региональном управлении СК возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

#Спорт #Нижний Новгород
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