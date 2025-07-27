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Террористам из «Крокуса» перевели 135 тысяч рублей на побег из России

Перевод был сделан неустановленным участником преступной группы.
Владимир Рубанов 2025-07-27 08:26:22
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Четверо обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле» получили 135 тысяч рублей на побег с территории России. Деньги зачислили 22 марта 2024 года на карту Шамсидина Фаридуни* (включен в реестр террористов и экстремистов). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Перевод был сделан неустановленным участником преступной группы со счета Юсуфзоды Я.Д. Этот же человек переводил деньги на проживание террористов до и после преступления.

Исполнители пытались скрыться на Украине, но были задержаны в Брянской области и доставлены в Москву. Потом задержали и их сообщников.

22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» нападавшие открыли стрельбу и устроили поджог. Погибли 149 человек, один пропал без вести, 609 получили ранения.

Уголовное дело поступило во 2-й Западный окружной военный суд 8 июля. Судейская коллегия имеет месяц на ознакомление с материалами и назначение даты предварительного слушания.

Обвинения предъявлены 19 фигурантам. Дело содержит 11 статей Уголовного кодекса. Следствие полагает, что теракт был заказан украинской стороной для дестабилизации ситуации в России.

* Включен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

#Теракт #суд #Уголовное дело #следствие #Крокус сити холл
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