МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Из-за атаки БПЛА задерживаются поезда в Волгоградской области

Пригородный поезд №612 Котельниково - Волгоград отменили.
Владимир Рубанов 2025-07-27 07:52:22
© Фото: Telegram/priv_rzd_official

Из-за падения обломков беспилотника в Волгоградской области задерживаются поезда №509 Казань - Новороссийск (более 4 часов) и №532 Адлер - Киров (более 2 часов). Об этом сообщили в Приволжской железной дороге. Пригородный поезд №612 Котельниково - Волгоград отменили.

Пассажиров должны обеспечить водой, а при задержке больше 4 часов - питанием. Информацию об изменениях в расписании передают по СМС.

При атаке беспилотных летательных аппаратов на станции Жутово в Октябрьском районе нарушено электропитание в контактной сети железной дороги, сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

В администрации Волгоградской области уточнили, что никто не пострадал. Специалисты оперативных и ремонтных служб, а также РЖД устраняют последствия.

Ночью на 27 июля в российских регионах сбили 99 беспилотников. Из них 9 - в Волгоградской области.

#Волгоградская область #Киров #Новороссийск #Железная дорога #казань #Адлер #поезда
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Воентех
2
«Военная приемка» в Беларуси
3
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
4
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
5
Инженеры водной стихии
6
Рота БМПТ. Терминатор в бою
7
Патрон против дрона
8
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
9
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
10
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 