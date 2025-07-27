Из-за атаки БПЛА задерживаются поезда в Волгоградской области

Из-за падения обломков беспилотника в Волгоградской области задерживаются поезда №509 Казань - Новороссийск (более 4 часов) и №532 Адлер - Киров (более 2 часов). Об этом сообщили в Приволжской железной дороге. Пригородный поезд №612 Котельниково - Волгоград отменили.

Пассажиров должны обеспечить водой, а при задержке больше 4 часов - питанием. Информацию об изменениях в расписании передают по СМС.

При атаке беспилотных летательных аппаратов на станции Жутово в Октябрьском районе нарушено электропитание в контактной сети железной дороги, сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

В администрации Волгоградской области уточнили, что никто не пострадал. Специалисты оперативных и ремонтных служб, а также РЖД устраняют последствия.

Ночью на 27 июля в российских регионах сбили 99 беспилотников. Из них 9 - в Волгоградской области.