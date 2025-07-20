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Белгородским школьникам объяснили, что делать с найденными минами

Саперы группировки войск «Север» провели открытый урок в детском лагере.
2025-07-20 05:29:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Саперы Международного противоминного центра в составе группировки войск «Север» провели открытый урок в детском лагере в Белгородской области. Военные инженеры рассказали школьникам о взрывоопасных предметах и их обезвреживании, а также об оставляемых украинскими боевиками ловушках.

Также детям объяснили, как необходимо поступать в случае обнаружения ими минно-взрывных устройств. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

«Мы должны знать врага в лицо. А дети - это всегда пытливый ум. Им все интересно», - отметил заместитель начальника представительства Международного противоминного центра с позывным Сейм.

В МО РФ отметили, что юные воспитанники детского лагеря с большим вниманием и интересом отнеслись к выступлению военнослужащих.

Напомним, ранее военные инженеры провели открытый урок в детском лагере «Армата». 

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Саперы #Военные инженеры #мины #детский лагерь
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