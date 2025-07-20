Reuters: не менее 59 жителей Газы погибли от удара танков ЦАХАЛ

Не менее 59 человек погибли в результате стрельбы танков Израиля по жителям сектора Газа, пытавшимся получить гуманитарную помощь. О случившемся пишет Reuters.

«Израильские танки открыли огонь по толпе, пытавшейся получить помощь с грузовиков в секторе Газа во вторник, в результате чего погибли по меньшей мере 59 человек», - сообщает агентство.

По словам очевидцев трагедии, танки ЦАХАЛ выпустили два снаряда по огромной толпе, собравшейся в городе Хан-Юнис, где планировали раздачу гуманитарной помощи.

Израильские военные подтвердили агентству, что в указанном районе произошла стрельба и сейчас по данному факту проводится расследование.

Помимо 59 погибших, около 221 человека получили ранения различной степени тяжести. Сообщается также, что около 20 из них находятся в критическом состоянии.