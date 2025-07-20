МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Reuters: не менее 59 жителей Газы погибли от удара танков ЦАХАЛ

Более 200 человек получили ранения различной степени тяжести, не менее 20 из них находятся в критическом состоянии.
Ян Брацкий 2025-07-20 23:29:56
© Фото: Omar Ashtawy, Keystone Press Agency, Globallookpress

Не менее 59 человек погибли в результате стрельбы танков Израиля по жителям сектора Газа, пытавшимся получить гуманитарную помощь. О случившемся пишет Reuters.

«Израильские танки открыли огонь по толпе, пытавшейся получить помощь с грузовиков в секторе Газа во вторник, в результате чего погибли по меньшей мере 59 человек», - сообщает агентство.

По словам очевидцев трагедии, танки ЦАХАЛ выпустили два снаряда по огромной толпе, собравшейся в городе Хан-Юнис, где планировали раздачу гуманитарной помощи.

Израильские военные подтвердили агентству, что в указанном районе произошла стрельба и сейчас по данному факту проводится расследование.

Помимо 59 погибших, около 221 человека получили ранения различной степени тяжести. Сообщается также, что около 20 из них находятся в критическом состоянии.

#в стране и мире #танки #Израиль #сектор Газа #ЦАХАЛ #гумпомощь
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Воентех
2
«Военная приемка» в Беларуси
3
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
4
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
5
Инженеры водной стихии
6
Рота БМПТ. Терминатор в бою
7
Патрон против дрона
8
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
9
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
10
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 