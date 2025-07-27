ХАМАС заявил о бессмысленности переговоров с Израилем при блокаде Газы

Переговоры с Израилем о прекращении огня не имеют смысла, пока продолжается блокада сектора Газа. С таким заявлением выступил лидер палестинского движения ХАМАС Халиль аль-Хайя.

«Нет смысла продолжать переговоры в условиях блокады, геноцида и голода наших детей, женщин и народа в секторе Газа. Незамедлительная поставка продовольствия и медикаментов нашему народу является серьезным и истинным подтверждением целесообразности дальнейших переговоров», - цитирует его официальный телеграм-канал движения.

Халиль аль-Хайя уточнил, что сейчас объемы помощи с воздуха, доставляемой жителям анклава, не очень велики. Пять таких воздушных поставок, по его словам, приравниваются к небольшому грузовику. Лидер ХАМАС добавил, что реальным шагом к урегулированию конфликта стало бы открытие погранпереходов.

Ранее Израиль задержал судно с волонтерами и гумпомощью на пути в сектор Газа. В МИД страны сообщили, что судно направляется в израильскую гавань и что все пассажиры в безопасности.