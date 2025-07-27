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ХАМАС заявил о бессмысленности переговоров с Израилем при блокаде Газы

Согласно заявлению лидера палестинского движения, пока люди продолжают гибнуть в секторе Газа, переговоры невозможны.
Анастасия Бобылева 2025-07-27 23:51:28
© Фото: Omar Ashtawy, Keystone Press Agency, Globallookpress

Переговоры с Израилем о прекращении огня не имеют смысла, пока продолжается блокада сектора Газа. С таким заявлением выступил лидер палестинского движения ХАМАС Халиль аль-Хайя.

«Нет смысла продолжать переговоры в условиях блокады, геноцида и голода наших детей, женщин и народа в секторе Газа. Незамедлительная поставка продовольствия и медикаментов нашему народу является серьезным и истинным подтверждением целесообразности дальнейших переговоров», - цитирует его официальный телеграм-канал движения.

Халиль аль-Хайя уточнил, что сейчас объемы помощи с воздуха, доставляемой жителям анклава, не очень велики. Пять таких воздушных поставок, по его словам, приравниваются к небольшому грузовику. Лидер ХАМАС добавил, что реальным шагом к урегулированию конфликта стало бы открытие погранпереходов.

Ранее Израиль задержал судно с волонтерами и гумпомощью на пути в сектор Газа. В МИД страны сообщили, что судно направляется в израильскую гавань и что все пассажиры в безопасности.

#в стране и мире #Израиль #сектор Газа #ХАМАС #палестино-израильский конфликт
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