Gazetaprawna: Польша не сможет обслуживать двигатели танков Abrams

Польша закупила у США 366 танков Abrams M1A1 и M1A2, а также значительное количество машин технической поддержки. Однако она не может обслуживать двигателя для этой техники. Об этом сообщает польское новостное издание Gazetaprawna.

Военный эксперт Гощиньский сообщает, что Варшава ведет переговоры с производителями танков Honeywell и планирует построить собственный сервисный центр для обслуживания двигателей Abrams и другой военной техники. Если у них получится договориться, то Польша начнет обслуживать закупленные у США танки не раньше 2028 года.

Напомним, военный эксперт поделился со «Звездой», что американские танки Abrams не помогут ВСУ на поле боя. Они малоэффективны и сильно изношены. Киеву должны передать 49 танков из Австралии.