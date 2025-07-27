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Gazetaprawna: Польша не сможет обслуживать двигатели танков Abrams

Варшава планирует создать собственный сервисный центр для обслуживания танков.
Екатерина Пономарева 2025-07-27 21:18:54
© Фото: Sergey Elagin, Global Look Press

Польша закупила у США 366 танков Abrams M1A1 и M1A2, а также значительное количество машин технической поддержки. Однако она не может обслуживать двигателя для этой техники. Об этом сообщает польское новостное издание Gazetaprawna.

Военный эксперт Гощиньский сообщает, что Варшава ведет переговоры с производителями танков Honeywell и планирует построить собственный сервисный центр для обслуживания двигателей Abrams и другой военной техники. Если у них получится договориться, то Польша начнет обслуживать закупленные у США танки не раньше 2028 года.

Напомним, военный эксперт поделился со «Звездой», что американские танки Abrams не помогут ВСУ на поле боя. Они малоэффективны и сильно изношены. Киеву должны передать 49 танков из Австралии.

#в стране и мире #танки #Польша #сша #Abrams
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