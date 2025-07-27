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Трамп отказался понижать уровень пошлин для ЕС

Об этом он заявил журналистам на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Екатерина Пономарева 2025-07-27 20:27:14
© Фото: Hu Yousong, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп резко ответил журналистам о том, что не собирается снижать уровень пошлин для ЕС. Сейчас процент пошлины составляет 15%.

«Лучше - это значит ниже? Нет», - сказал американский лидер.

На встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен один из журналистов зада вопрос Трампу, предложит ли Америка ставку лучше, чем 15% Европейскому союзу. Лидер США резко ответил работнику СМИ, что не собирается понижать ставку.

Напомним, изначально Трамп ввел 30%-ые пошлины для ЕС и Мексики на импорт товаров в США. Европа в лице Урсулы фон дер Ляйен ответила, что такие меры подорвут основные трансантлантические цепочки поставок.

#в стране и мире #Трамп #ЕС #Урсула фон дер Ляйен #пошлины
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