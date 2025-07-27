Трамп отказался понижать уровень пошлин для ЕС

Президент США Дональд Трамп резко ответил журналистам о том, что не собирается снижать уровень пошлин для ЕС. Сейчас процент пошлины составляет 15%.

«Лучше - это значит ниже? Нет», - сказал американский лидер.

На встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен один из журналистов зада вопрос Трампу, предложит ли Америка ставку лучше, чем 15% Европейскому союзу. Лидер США резко ответил работнику СМИ, что не собирается понижать ставку.

Напомним, изначально Трамп ввел 30%-ые пошлины для ЕС и Мексики на импорт товаров в США. Европа в лице Урсулы фон дер Ляйен ответила, что такие меры подорвут основные трансантлантические цепочки поставок.