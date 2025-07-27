Европейский союз заявил, что удержит €1,5 млрд ($1,7 млрд) помощи Киеву из общего фонда в размере 4,5 млрд евро, пишет The New York Times. Его выделение зависит от достижения стандартов надлежащего управления и не может быть использовано для военных закупок. Это последствие решения Владимира Зеленского о переподчинении антикоррупционных органов.

Зеленский не стал публично комментировать сокращение помощи. Но это стало неудачей для лидера киевского режима. Европейская финансовая поддержка нужна Киеву, чтобы компенсировать дыры, образовавшиеся из-за отказа американской администрации содержать Украину.

Удержание помощи вызвало вопросы о том, не начинает ли гаснуть доверие к Зеленскому со стороны западных союзников Украины, пишет издание. Американский эксперт по борьбе с коррупцией Джеймс Вассерстром заявил, что «в сообществе доноров царит недовольство Зеленским».

Ранее Зеленский провел через парламент законопроект, лишающий независимости два антикоррупционных агентства - Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированную антикоррупционнаю прокуратуру. Это вызвало критику со стороны иностранных лидеров и митинги в стране.

Потом он отыграл ситуацию, внеся в парламент новый законопроект о восстановлении независимости агентств. Издание отмечает, что напряженность между администрацией Зеленского и следователями по борьбе с коррупцией усилилась из-за дела в отношении бывшего вице-премьера Алексея Чернышова.