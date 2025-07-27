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Место крушения самолета Ан-24 удалось найти благодаря местному жителю

На месте авиакатастрофы была обнаружена самая крупная уцелевшая часть Ан-24 - хвост самолета.
Елизавета Пронина Гоар Хачатурян 2025-07-27 17:52:35
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Место крушения самолета Ан-24 в Тынде удалось оперативно найти благодаря местному жителю. Николай Устиловский запустил в небо свой квадрокоптер почти сразу после новостей о том, что борт не выходит на связь.

«Узнали информацию из соцсетей о том, что упал самолет, ведутся поиски - среагировали, начали сами добираться. Свой квадрокоптер у меня есть, мы его подняли - сориентировались, что самолет в этой части примерно. Точно мы не могли изначально знать», - вспоминает он.

Николай также объединился с другими волонтерами, чтобы отправиться на место на гусеничной технике. Это помогло добровольцам добраться как можно скорее.

«Вездеход у нас свой - собрали, упаковали, и вперед. Он довольно-таки проходимый, управление легкое - как легковая машина российского производства. Сцепление, газ, тормоз. Руля нет, непривычно, но коробка передач механическая», - объяснил волонтер.

На кадрах самая крупная уцелевшая часть Ан-24 - хвост самолета. На месте крушения в Тынде остаются сейчас изрезанные шасси, скомканные и обугленные крылья. Специалисты используют бензопилы, чтобы извлечь обломки из-под деревьев.

Ранее Межгосударственный авиационный комитет обнаружил бортовые самописцы на месте разбившегося под Тындой Ан-24. В сообщении МАК отмечается, что до момента столкновения с землей никаких отказов систем самолета не было.

#Самолет #авиакатастрофа #ан-24 #наш эксклюзив #тында #место крушения
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