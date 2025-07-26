МАК опубликовал фото «черных ящиков» с разбившегося Ан-24

Межгосударственный авиационный комитет опубликовал фото бортовых самописцев разбившегося под Тындой Ан-24. «Черные ящики» нашли на месте крушения и в полночь 25 июля привезли в Москву.

Ночью специалисты МАК осмотрели их и извлекли данные. Один из самописцев, который фиксирует параметры полета, сгорел. Другой, который записывает разговоры в кабине, остался целым. Сейчас его изучают.

В сообщении отмечается, что до момента столкновения с землей никаких отказов систем самолета не было.

Самолет Ан-24 следовал по маршруту Хабаровск - Благовещенск - Тында 24 июля и пропал с радаров при заходе на посадку в аэропорту Тынды. Обломки самолета обнаружили на склоне горы в 16 км от города.

Жертвами авиакатастрофы стали 48 человек. Возбуждено уголовное дело, в авиакомпании «Ангара» прошла выемка документов. Межгосударственный авиационный комитет приступил к расследованию. Премьер-министр Михаил Мишустин создал правительственную комиссию по ликвидации последствий крушения, ее возглавил глава Минтранса Андрей Никитин.