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МАК опубликовал фото «черных ящиков» с разбившегося Ан-24

Один из самописцев, который фиксирует параметры полета, сгорел.
Владимир Рубанов 2025-07-26 11:20:58
© Фото: mak-iac.org

Межгосударственный авиационный комитет опубликовал фото бортовых самописцев разбившегося под Тындой Ан-24. «Черные ящики» нашли на месте крушения и в полночь 25 июля привезли в Москву.

Ночью специалисты МАК осмотрели их и извлекли данные. Один из самописцев, который фиксирует параметры полета, сгорел. Другой, который записывает разговоры в кабине, остался целым. Сейчас его изучают.

В сообщении отмечается, что до момента столкновения с землей никаких отказов систем самолета не было.

Самолет Ан-24 следовал по маршруту Хабаровск - Благовещенск - Тында 24 июля и пропал с радаров при заходе на посадку в аэропорту Тынды. Обломки самолета обнаружили на склоне горы в 16 км от города.

Жертвами авиакатастрофы стали 48 человек. Возбуждено уголовное дело, в авиакомпании «Ангара» прошла выемка документов. Межгосударственный авиационный комитет приступил к расследованию. Премьер-министр Михаил Мишустин создал правительственную комиссию по ликвидации последствий крушения, ее возглавил глава Минтранса Андрей Никитин.

#Амурская область #крушение #авиакатастрофа #ан-24 #Черные ящики #бортовые самописцы
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