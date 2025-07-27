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Science Daily: океаны нагрелись до рекордных отметок

МВТ в 2024 году длились в четыре раза дольше и охватили почти 100% океанов мира.
Екатерина Пономарева 2025-07-27 15:19:02
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

В 2023 году температура океанов поднялась до рекордных отметок. Такой перегрев может стать переломным моментом в изменении погоды и привести к климатической катастрофе, сообщает Science Daily.

Исследования китайских ученых показывают, что морские волны тепла (МВТ) охватили 96% океанов и длились в четыре раза дольше обычного. В 2022 году самая длительная тепловая волна продолжалась 525 дней в Северной Атлантике. В восточной части Тихого океана повышение температуры составляло 1,63°C. Результаты ученых из Китая во главе с Тяньюнем Донгом опубликовали в научном журнале.

Напомним, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Звезде» о том, что является основной причиной климатических изменений на планете. Деятельность человека - это главный фактор глобального потепления на Земле, уверен эксперт.

#в стране и мире #Погода #ученые #океан #перегрев
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