Science Daily: океаны нагрелись до рекордных отметок

В 2023 году температура океанов поднялась до рекордных отметок. Такой перегрев может стать переломным моментом в изменении погоды и привести к климатической катастрофе, сообщает Science Daily.

Исследования китайских ученых показывают, что морские волны тепла (МВТ) охватили 96% океанов и длились в четыре раза дольше обычного. В 2022 году самая длительная тепловая волна продолжалась 525 дней в Северной Атлантике. В восточной части Тихого океана повышение температуры составляло 1,63°C. Результаты ученых из Китая во главе с Тяньюнем Донгом опубликовали в научном журнале.

Напомним, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Звезде» о том, что является основной причиной климатических изменений на планете. Деятельность человека - это главный фактор глобального потепления на Земле, уверен эксперт.