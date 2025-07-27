Водители более трех часов ждут в очереди на пункте досмотра у Крымского моста

Огромная пробка из автомобилей образовалась на пункте досмотра у Крымского моста. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Крымского моста.

В 15:00 в воскресенье в очереди на досмотр со стороны Тамани стоит 120 автомобилей. А со стороны Керчи в 7,5 раз больше - 900 машин.

Максимальное время ожидания в сторону Крыма наблюдается в пятницу, субботу и воскресенье. В эти дни водителям обычно приходится стоять в пробке минимум 4 часа. Автомобилистам рекомендуют ехать в Крым в среду. В этот день в направлении Крыма самые пустые дороги. А также меньше всего пункты досмотра загружены с 22.00 до 03.00.

Напомним, в понедельник в пробке со стороны Кубани стояли 1 250 автомобилей. Время ожидания составляло более трех часов.