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Водители более трех часов ждут в очереди на пункте досмотра у Крымского моста

В сторону Тамани в жуткой пробке стоят 120 машин, а в сторону Крыма в 7,5 раз больше - 900 автомобилей.
Екатерина Пономарева 2025-07-27 15:50:23
© Фото: Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool, Global Look Press

Огромная пробка из автомобилей образовалась на пункте досмотра у Крымского моста. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Крымского моста.

В 15:00 в воскресенье в очереди на досмотр со стороны Тамани стоит 120 автомобилей. А со стороны Керчи в 7,5 раз больше - 900 машин.

Максимальное время ожидания в сторону Крыма наблюдается в пятницу, субботу и воскресенье. В эти дни водителям обычно приходится стоять в пробке минимум 4 часа. Автомобилистам рекомендуют ехать в Крым в среду. В этот день в направлении Крыма самые пустые дороги. А также меньше всего пункты досмотра загружены с 22.00 до 03.00.

Напомним, в понедельник в пробке со стороны Кубани стояли 1 250 автомобилей. Время ожидания составляло более трех часов. 

#Крым #Керчь #Крымский мост #Пробка #водитель
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