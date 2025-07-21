У Крымского моста образовалась пробка из тысячи машин

Больше тысячи автомобилей скопилось на автоподходе к Крымскому мосту со стороны Кубани, сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе. В очереди на досмотр стоит 1 250 машин. Ожидание составляет более трех часов.

Со стороны Крыма образовалась пробка из 340 машин. Там ожидать досмотра приходится около часа.

Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы или с помощью Керченской паромной переправы.

Очередь на Крымский мост со стороны Тамани была длинной всю ночь на понедельник. Минимум зафиксирован в 22 часа - 385 транспортных средств. Потом машины снова начали прибывать, и их число перевалило за тысячу уже в 4 часа утра.

Пункты досмотра на мосту меньше всего загружены с 22.00 до 03.00. В воскресенье очередь на проезд в Крым тоже насчитывала больше тысячи машин.