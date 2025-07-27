МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Палаш» и «Панцирь-М»: корабли Каспийской флотилии провели стрельбы

2025-07-27 06:31:37
© Фото: Пресс-служба Каспийской флотилии © Видео: Пресс-служба Каспийской флотилии

В рамках учения «Июльский шторм» корабельно-ударная группа Каспийской флотилии провела артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям условного противника. В ее состав вошли ракетный корабль «Дагестан», малые ракетные корабли «Туча», «Амур» и «Углич».

«Туча» и «Амур» отработали по надводной цели из корабельных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-М». Экипаж «Углича» применил автоматическую артиллерийскую установку «Дуэт».

Экипаж ракетного корабля «Дагестан» выполнил поражение воздушной цели из зенитной системы «Палаш». Ее шестиствольные вращающиеся орудия могут уничтожать беспилотные летательные аппараты всех типов. После этого моряки поупражнялись в стрельбе из артиллерийских установок АК-176 и АК-176МА.

Кроме того, каспийцы отработали вывод кораблей из-под ракетного удара условного противника с помощью РЭБ.

С 23 по 27 июля проходят оперативные учения «Июльский шторм». В них участвуют силы Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии. Маневры разворачиваются в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Баренцева, Балтийского и Каспийского морей. Руководит учениями главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Александр Моисеев.

К тренировкам привлечены более 150 кораблей и судов, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и спецтехники и более 15 тысяч военнослужащих.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#учения #ВМФ России #Стрельбы #Каспийская флотилия #Июльский шторм
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Воентех
2
«Военная приемка» в Беларуси
3
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
4
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
5
Инженеры водной стихии
6
Рота БМПТ. Терминатор в бою
7
Патрон против дрона
8
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
9
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
10
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 