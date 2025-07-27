«Палаш» и «Панцирь-М»: корабли Каспийской флотилии провели стрельбы

В рамках учения «Июльский шторм» корабельно-ударная группа Каспийской флотилии провела артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям условного противника. В ее состав вошли ракетный корабль «Дагестан», малые ракетные корабли «Туча», «Амур» и «Углич».

«Туча» и «Амур» отработали по надводной цели из корабельных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-М». Экипаж «Углича» применил автоматическую артиллерийскую установку «Дуэт».

Экипаж ракетного корабля «Дагестан» выполнил поражение воздушной цели из зенитной системы «Палаш». Ее шестиствольные вращающиеся орудия могут уничтожать беспилотные летательные аппараты всех типов. После этого моряки поупражнялись в стрельбе из артиллерийских установок АК-176 и АК-176МА.

Кроме того, каспийцы отработали вывод кораблей из-под ракетного удара условного противника с помощью РЭБ.

С 23 по 27 июля проходят оперативные учения «Июльский шторм». В них участвуют силы Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии. Маневры разворачиваются в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Баренцева, Балтийского и Каспийского морей. Руководит учениями главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Александр Моисеев.

К тренировкам привлечены более 150 кораблей и судов, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и спецтехники и более 15 тысяч военнослужащих.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.