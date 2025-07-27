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Тарасова отреагировала на заявление МОК о возможном допуске РФ к Олимпиаде

В МОК заявили, что рассматривают участие российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде в 2026 году в Италии.
Дарья Ситникова 2025-07-27 14:40:55
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре со «Звездой» заявила, что международный олимпийский комитет, скорее всего, допустит российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде-2026.

«Конечно, должны участвовать все страны», - сказала она.

Тарасова добавила, что Россия не сделала никакого вреда международному фигурному катанию, а наоборот принесла «только пользу».

«Я думаю, что до Олимпийских (игр - Прим.ред) нас допустят. Я как-то даже не сомневаюсь», - добавила заслуженный тренер СССР.

По ее словам, олимпийский комитет «примет правильное решение» и российских и белорусских спортсменов допустят к Олимпиаде, которая пройдет в 2026 году.

Напомним, в МОК заявили, что рассматривают участие российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде, которая состоится в 2026 году в Италии. Однако окончательное решение еще не принято.

#Олимпиада #МОК #наш эксклюзив #Татьяна Тарасова
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