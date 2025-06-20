МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин насчитал шесть волн расширения НАТО на восток

Все призывы к НАТО не расширяться были проигнорированы, отметил президент РФ.
Игнат Далакян 2025-06-20 18:34:02
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин насчитал шесть волн расширения НАТО на восток с того момента, как альянс просили этого не делать. Об этом глава государства заявил на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

«Нам с начала 90-х годов на протяжении десятилетий говорили о том, что ни в коем случае ни при каких обстоятельствах не будет расширения НАТО на восток. После этого мы имели пять волн расширения, можно сказать - уже шесть», - сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что, несмотря на призывы со стороны России этого не делать, они были проигнорированы. Президент РФ также назвал подобные действия рудиментами неоколониальной политики, адаптированной под современные реалии. По словам главы государства, расширение Североатлантического альянса на восток является действием с позиции силы, которое не учитывает интересы Российской Федерации.

Ранее в Кремле оценили понимание со стороны США негативного отношения России к расширению НАТО на восток. Тогда спецпосланник американского президента Кит Келлог признал обоснованность обеспокоенности РФ расширением Североатлантического альянса. 

#в стране и мире #НАТО #Владимир Путин #расширение
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
2
Инженеры водной стихии
3
Рота БМПТ. Терминатор в бою
4
Патрон против дрона
5
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
6
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
7
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
8
Вьетнам. Оружие Победы
9
Северный десант
10
Высшая школа ПВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 