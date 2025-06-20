Президент России Владимир Путин насчитал шесть волн расширения НАТО на восток с того момента, как альянс просили этого не делать. Об этом глава государства заявил на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

«Нам с начала 90-х годов на протяжении десятилетий говорили о том, что ни в коем случае ни при каких обстоятельствах не будет расширения НАТО на восток. После этого мы имели пять волн расширения, можно сказать - уже шесть», - сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что, несмотря на призывы со стороны России этого не делать, они были проигнорированы. Президент РФ также назвал подобные действия рудиментами неоколониальной политики, адаптированной под современные реалии. По словам главы государства, расширение Североатлантического альянса на восток является действием с позиции силы, которое не учитывает интересы Российской Федерации.

Ранее в Кремле оценили понимание со стороны США негативного отношения России к расширению НАТО на восток. Тогда спецпосланник американского президента Кит Келлог признал обоснованность обеспокоенности РФ расширением Североатлантического альянса.