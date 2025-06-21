Чернышенко: российских спортсменов допустили до международных турниров в 31 виде

Российских спортсменов допустили до участия в международных соревнованиях в 31 дисциплине. Об этом сообщил РИА Новости вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

«По 31 дисциплине международные федерации допуск нашим спортсменам уже дали, то есть лед тронулся, что называется», - сказал Чернышенко.

Он добавил, что судьба представителей остальных видов спорта будет зависеть от того курса, который выберет новая глава МОК Кирсти Ковентри.

Кроме того, вице-премьер отметил работу, которую проделал министр спорта страны Михаил Дегтярев, который ранее назвал условие для диалога с МОК о допуске атлетов РФ.

Напомним, что россияне выступают на международных турнирах в нейтральном статусе. При этом рекомендации МОК запрещают им принимать участие в командных дисциплинах.