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Чернышенко: российских спортсменов допустили до международных турниров в 31 виде

Большую работу проделал министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
Константин Денисов 2025-06-21 18:44:27
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Российских спортсменов допустили до участия в международных соревнованиях в 31 дисциплине. Об этом сообщил РИА Новости вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

«По 31 дисциплине международные федерации допуск нашим спортсменам уже дали, то есть лед тронулся, что называется», - сказал Чернышенко.

Он добавил, что судьба представителей остальных видов спорта будет зависеть от того курса, который выберет новая глава МОК Кирсти Ковентри.

Кроме того, вице-премьер отметил работу, которую проделал министр спорта страны Михаил Дегтярев, который ранее назвал условие для диалога с МОК о допуске атлетов РФ.

Напомним, что россияне выступают на международных турнирах в нейтральном статусе. При этом рекомендации МОК запрещают им принимать участие в командных дисциплинах.

#Спорт #в стране и мире #МОК #михаил дегтярев #Дмитрий Чернышенко #кирсти ковентри
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