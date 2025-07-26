FT: в Раде не хотят голосовать за новый закон о НАБУ, опасаясь мести

До 70 депутатов от правящей украинской партии «Слуги народа» не хотят голосовать за восстановление независимости антикоррупционных органов. Об этом сообщает британская деловая газета Financial Times.

В материале написано, что около 70 депутатов партии «Слуги народа» оказались против инициативы, которая отменяет закон, поспешно принятый парламентом во вторник. Информацию сообщают три человека из окружения Владимира Зеленского.

Депутаты партии «Слуги народа» боятся столкнуться с местью со стороны Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Напомним, в июле на Украине прошли митинги против закона Зеленского об ограничении независимости антикоррупционных органов власти. Президент Украины ранее отменил независимость Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.