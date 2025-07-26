МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

FT: в Раде не хотят голосовать за новый закон о НАБУ, опасаясь мести

Депутаты боятся поддержать закон о восстановлении антикоррупционных органов, опасаясь столкнуться с преследованием НАБУ и САП.
Екатерина Пономарева 2025-07-26 04:49:14
© Фото: Стрингер, РИА Новости

До 70 депутатов от правящей украинской партии «Слуги народа» не хотят голосовать за восстановление независимости антикоррупционных органов. Об этом сообщает британская деловая газета Financial Times.

В материале написано, что около 70 депутатов партии «Слуги народа» оказались против инициативы, которая отменяет закон, поспешно принятый парламентом во вторник. Информацию сообщают три человека из окружения Владимира Зеленского.

Депутаты партии «Слуги народа» боятся столкнуться с местью со стороны Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Напомним, в июле на Украине прошли митинги против закона Зеленского об ограничении независимости антикоррупционных органов власти. Президент Украины ранее отменил независимость Национального антикоррупционного бюро Украины  и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

#Украина #«Слуга народа» #закон #НАБУ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Воентех
2
«Военная приемка» в Беларуси
3
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
4
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
5
Инженеры водной стихии
6
Рота БМПТ. Терминатор в бою
7
Патрон против дрона
8
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
9
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
10
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 