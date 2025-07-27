Такса Калинской получила персональную аккредитацию на турнире в Вашингтоне

Собака по кличке Белла российской теннисистки Анны Калинской получила персональную аккредитацию на турнир категории АТР 500, который пройдет в Вашингтоне.

«Ключевой участник команды Калинской на этой неделе», - указано в посте пресс-службы турнира в социальной сети Х.

Напомним, в пятницу после победы в матче над датчанкой Кларой Таусон собака выбежала на корт к своей хозяйке без спроса. Калинская, заметив ее, подняла на руки и под аплодисменты помогла собаке помахать зрителям.

Она также отметила, что ее домашнее животное приносит ей удачу и заряжает позитивом.

В субботу российская теннисистка обыграла представительницу Эмму Радукану в полуфинале турнира. В воскресенье в матче за титул Калинская сыграет с представительной Канады Лейлой Фернандес.