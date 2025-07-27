МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Такса Калинской получила персональную аккредитацию на турнире в Вашингтоне

Вчера после победы своей хозяйки на турнире собака без спроса выбежала на корт. Калинская подняла ее на руки и помогла помахать таксе.
Дарья Ситникова 2025-07-27 13:31:11
© Фото: X/mubadalacitidc

Собака по кличке Белла российской теннисистки Анны Калинской получила персональную аккредитацию на турнир категории АТР 500, который пройдет в Вашингтоне.

«Ключевой участник команды Калинской на этой неделе», - указано в посте пресс-службы турнира в социальной сети Х.

Напомним, в пятницу после победы в матче над датчанкой Кларой Таусон собака выбежала на корт к своей хозяйке без спроса. Калинская, заметив ее, подняла на руки и под аплодисменты помогла собаке помахать зрителям.

Она также отметила, что ее домашнее животное приносит ей удачу и заряжает позитивом.

В субботу российская теннисистка обыграла представительницу Эмму Радукану в полуфинале турнира. В воскресенье в матче за титул Калинская сыграет с представительной Канады Лейлой Фернандес.

#Вашингтон #турнир #собака #Белла #аккредитация #калинская
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
2
Воентех
3
«Военная приемка» в Беларуси
4
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
5
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
6
Инженеры водной стихии
7
Рота БМПТ. Терминатор в бою
8
Патрон против дрона
9
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
10
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 