Собака теннисистки из России выбежала на корт на полуфинале в США

Собака российской спортсменки Анны Калинской выбежала на корт поздравить хозяйку с победой после завершения турнира по теннису в Вашингтоне. Теннисистка взяла на руки таксу Беллу и помахала ее лапкой зрителям - сообщил РБК.

Полуфинал WTA завершился победой России со счетом 6:3,7:5. Соперником 26-летней Анны Калинской стала 19-ая ракетка мира Клара Таусон из Дании.

Бороться за выход в финал турнира российская спортсменка будет с Эммой Радукан (46-ая в рейтинге WTA), которая представляет Великобританию. Приз за победу в турнире WTA в Вашингтоне составляет $1,282. Соревнования закончатся 27 июля.

Анна Калинская занимает 48-е место в рейтинге WTA по теннису в мире. Среди россиянок она восьмая.