NYT: шеф Пентагона делился данными об ударах по хуситам в личном чате

Пит Хегсет, министр обороны США, публиковал данные об ударах по членам йеменского шиитского вооруженного движения «Ансар Алла» (хуситы) в еще одном чате, в котором были его родственники.

Помимо прочих, во втором чате в мессенджере Signal была жена Хегсета Дженнифер, не являющаяся сотрудницей Пентагона. Также он туда включил своего брата Фила и личного адвоката Тима Парлаторе. Об этом узнали журналисты газеты The New York Times (NYT).

«Некоторые из тех лиц сообщили, что Хегсет выкладывал информацию, касающуюся расписания полетов истребителей F/A-18 Hornets, нацеленных на позиции хуситов в Йемене», - сообщило издание со ссылкой на источники.

При этом для общения в чате глава американского оборонного ведомства использовал не рабочий, а личный телефон. Обычно там обсуждалась информация, связанная с организационными и административными вопросами.

Репортеры отметили, что, по своей сути, этот чат был идентичен другому чату Signal, в котором публиковались те же планы атак и где по ошибке оказался редактор The Atlantic Джеффри Голдберг. После этого пошли слухи, что утечка секретной информации может стоить должностей Питу Хесету и Майку Уолтцу, помощнику президента США по нацбезопасности.