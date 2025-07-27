Пламя лесных пожаров подобралось к турецкому городу Бурса

В Турции в городе Бурса вспыхнул лесной пожар, эвакуированы жители двух деревень, в самой Бурсе выпал пепел. Об этом сообщили власти города в пресс-релизе.

«Принято решение эвакуировать население деревни Карахыдыр… Для них подготовлено питание, рассчитанное на две тысячи человек», - указано в материале.

Отмечается, что пожар начался в субботу в горах у районов Гюрсу и Кестель, из-за сильного ветра огонь быстро разросся.

Министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу сообщил, что пожар распространился на 110 гектаров. Днем тушили 13 самолетов, но после заката они не могут выполнять свою работу.

Эвакуированы жители двух деревень, которые проживают примерно в 170 домах.

В субботу турецкие власти эвакуировали более 1,3 тысячи жителей, проживающих в районах провинций, таких как Мерсин и Карабюк. Со слов министра сельского и лесного хозяйства Ибрагима Юмаклы, в субботу пожарные смогли локализовать семь лесных пожаров в шести провинциях.

Все лесные пожары происходят из-за аномальной жары, которая превышает 7-12 градусов средние показатели сезона. Предварительно, такая погода продержится до 2 августа.