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Пламя лесных пожаров подобралось к турецкому городу Бурса

Температура в Турции приблизилась к 50 градусам, в Силопи на востоке страны установили рекорд за всю историю наблюдений - 50, 5 градусов.
Дарья Ситникова 2025-07-27 08:41:00
© Фото: Telegram/russian_turkiye © Видео: Telegram/russian_turkiye

В Турции в городе Бурса вспыхнул лесной пожар, эвакуированы жители двух деревень, в самой Бурсе выпал пепел. Об этом сообщили власти города в пресс-релизе.

«Принято решение эвакуировать население деревни Карахыдыр… Для них подготовлено питание, рассчитанное на две тысячи человек», - указано в материале.

Отмечается, что пожар начался в субботу в горах у районов Гюрсу и Кестель, из-за сильного ветра огонь быстро разросся.

Министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу сообщил, что пожар распространился на 110 гектаров. Днем тушили 13 самолетов, но после заката они не могут выполнять свою работу.

Эвакуированы жители двух деревень, которые проживают примерно в 170 домах.

В субботу турецкие власти эвакуировали более 1,3 тысячи жителей, проживающих в районах провинций, таких как Мерсин и Карабюк. Со слов министра сельского и лесного хозяйства Ибрагима Юмаклы, в субботу пожарные смогли локализовать семь лесных пожаров в шести провинциях.

Все лесные пожары происходят из-за аномальной жары, которая превышает 7-12 градусов средние показатели сезона. Предварительно, такая погода продержится до 2 августа.

#в стране и мире #пожар #Турция #огонь #бурса
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