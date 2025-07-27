Политолог: Рубио назвал Вэнса хорошим кандидатом, чтобы развеять слухи

В связи с высказыванием госсекретаря Марко Рубио о том, что вице-президент США Джей Ди Вэнс мог бы стать отличным кандидатом на пост главы государства, возникает вопрос: а что, если это воспримут всерьез? Однако Рубио никого ни к чему не обязывает, он, вероятно, просто обозначил свое лояльное отношение к Вэнсу. Такое мнение в разговоре со «Звездой» выразил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

«Рубио, на самом деле, ответил на рутинный вопрос. Он довольно рутинно отвечал на все вопросы в этом интервью. Это Рубио ни к чему не обязывает, скорее, он отвечал на другой вопрос - какие взаимоотношения между ним и Вэнсом, потому что подразумевается, что они представляют собой немного разные точки зрения на целый ряд конфликтов, включая Сектор Газа и Иран, и, конечно, украинский конфликт», - отметил он.

По словам эксперта, госсекретарь США в большей степени был озабочен тем, чтобы показать, что никакого «зазора» между ними с вице-президентом нет. Целью этого высказывания было продемонстрировать то, что они не враждуют между собой.

«Рубио в большей степени здесь был озабочен тем, чтобы показать, что никакого просвета, никакого зазора между ними нет, что они не враждуют, а работают как команда», - добавил Дробницкий.

Помимо этого, Марко Рубио подчеркнул, что у него нет президентских амбиций, считает политолог. Так, пока вряд ли возможен импичмент действующего президента США Дональда Трампа. В администрации Белого дома расхождений во мнениях нет, заключил американист.

Напомним, Марко Рубио в интервью Fox News положительно высказался относительно потенциального президентства Джей Ди Вэнса. Госсекретарь в беседе с журналистами отметил, что тот мог бы стать отличным кандидатом от республиканской партии на пост главы Белого Дома на выборах в 2028 году.