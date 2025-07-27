Рубио назвал Вэнса отличным кандидатом на выборах 2028 года

Джей Ди Вэнс, занимающий пост вице-президента США, мог бы стать отличным кандидатом от республиканской партии на пост главы Белого дома на выборах в 2028 году. Таким мнением с журналистами поделился госсекретарь Марко Рубио.

«Думаю, Джей Ди Вэнс был бы отличным кандидатом», - сказал Рубио в интервью Fox News.

Схожего мнения придерживается действующий президент Штатов Дональд Трамп. Недавно в одном из интервью он назвал Вэнса блестящим парнем, вполне подходящим на пост американского лидера после своего ухода.

Впрочем, не исключено, что в 2028 году за высший пост в стране поборется сам Трамп. Ранее он не исключил такой возможности.

Напомним, 22-я поправка к американской Конституции запрещает занимать президентский пост три срока, однако нынешний глава Белого дома считает, что есть способы обойти этот запрет. Трамп уверен, что многие в США хотели бы видеть его у власти после 2028 года.