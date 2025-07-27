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В Полтавской области все ТЦК переехали из-за угрозы ударов

Владимир Рубанов 2025-07-27 11:31:09
© Фото: Telegram/stranaua

После ударов по зданиям территориальных центров комплектования (военкоматов) в Полтаве работа военкоматов была приостановлена, передает ТАСС. ТЦК рассредоточили и перевели в другие здания, сообщил начальник группы коммуникаций областного ТЦК Роман Истомин в эфире радио «Полтава».

По его словам, службы работают в разных местах. Прием военных пенсионеров проходит по одному адресу, военно-врачебной комиссии - по другому. Это вызывает неудобства, но работа продолжается в штатном режиме.

Архивные документы ветеранов и пенсионеров тоже перевели в новые места. Дела призывников и военнообязанных хранятся в цифровом виде.

Внефракционный депутат Рады Артем Дмитрук утверждает, что ТЦК будут переезжать в больницы, школы и другие социальные объекты.

Депутат от фракции «Слуга народа» Александр Федиенко заявил, что на Украине уже действует мобильный формат работы военкоматов.

Вопрос о создании мобильных ТЦК встал после серии атак на здания военкоматов в Кременчуге, Кривом Роге, Одессе, Полтаве, Харькове и Запорожье. Ранее пленный военнослужащий ВСУ рассказал, что жители Украины поддерживают удары российской армии по территориальным центрам комплектования.

#Украина #ВСУ #полтавская область #мобилизация #тцк
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