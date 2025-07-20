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В МВД рассказали о «золотом часе» при утечке данных

Управление МВД по борьбе с киберпреступностью рассказало о минимизации последствий при краже личных данных.
Дарина Криц 2025-07-20 00:41:00
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Несмотря на получение злоумышленниками доступа к личным данным или сервисам, будь то сведения о банковской карте, портал «Госуслуги», мобильный номер телефона, или же социальные сети и мессенджеры, у жертвы все еще есть время для минимизации последствий. В медицинской среде и правоохранительных органах это называют «золотым часом».

В управлении МВД по борьбе с киберпреступностью сообщили, чтобы риски свести к минимуму, надо заранее придерживаться правил цифровой гигиены. Рекомендуется настроить все возможные инструменты безопасности в сервисах и не переходить по сомнительным ссылкам, не открывать вызывающие подозрение файлы. Конечно же, нельзя сообщать персональную информацию и коды безопасности посторонним людям.

Но если же эти данные стали известны кому-то, можно снизить возможный ущерб от произошедшего. Например, при озвучивании мошенникам кода двухфакторной идентификации, CVV-кода банковской карты первым делом нужно сменить пароль, код доступа в банковский сервис и заморозить карты и счета. Также нужно позвонить в банк и сообщить о произошедшем, номер мошенника.

«Далее банк будет самостоятельно принимать меры по блокировке вашего счета, перевыпуску карт и блокировке номера мошенника», - отметили в МВД.

Кроме того, следует предупредить близких людей и работодателя, что пока не надо перечислять деньги на скомпрометированную карту.

Ранее стало известно, как мошенники придумали обманывать абитуриентов. Они звонят будущим студентам, представляясь членами приемной комиссии, и говорят, что у тех высокие шансы поступить на обучение за счет бюджета.

#в стране и мире #МВД РФ #Мошенники #киберпреступность #утечка данных #«Золотой час»
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