Россиян предупредили об опасности отдыха на границе Таиланда и Камбоджи

Посольство России в Бангкоке рекомендует российским туристам отказаться от путешествий в приграничные районы с Камбоджей. Сейчас там находиться опасно из-за эскалации на границе двух стран.

МИД РФ уточнил, что самые популярные туристические места среди российских туристов Пхукет и город Паттайя находятся на безопасном расстоянии от границы с Камбоджей. В случае экстренных ситуаций россияне могут обратиться по телефону экстренной связи дежурного посольства: (+66 90) 403-36-45.

От вооруженного конфликта между странами погибли 11 мирных жителей и один военный, следует из сообщения Министерства здравоохранения Таиланда.

Напомним, на границе Камбоджи и Таиланда сегодня утром произошло вооруженное столкновение. Конфликт начался с перестрелки между военными на границе двух стран. После этого Камбоджа применила реактивные системы залпового огня по таиландской территории.