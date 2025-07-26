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Зеленский проигнорировал советы США о законе против НАБУ

Высокопоставленные чиновники США предупреждали Зеленского о последствиях принятия закона об антикоррупционных ведомствах, считает газета The Telegraph
Сергей Дьячкин 2025-07-26 02:03:44
© Фото: Jim LoScalzo, POOL via CNP Keystone Press Agency, Global Look Press

Высокопоставленные чиновники из администрации президента США Дональда Трампа рекомендовали Владимиру Зеленскому не подписывать закон об антикоррупционных ведомствах. Но украинский президент оставил без внимания их рекомендации.

Об этом пишет The Telegraph, ссылаясь на источник в американском конгрессе.

«Зеленский проигнорировал рекомендации высокопоставленных представителей администрации Трампа, которые призывали его не подписывать закон», — сообщает газета.

Сообщается, что на акцию протеста в столице Украины вышло более девяти тысяч человек. Митингующие протестуют против закона, фактически ликвидирующего независимость Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Ранее издание Spectator написало, что, несмотря на то, что Киев решил отступить и обещал отмену закона, имиджу Зеленского на Западе нанесен непоправимый ущерб.

#Дональд Трамп #конгресс США #Владимир Зеленский #коррупция #the telegraph
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