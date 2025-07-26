Зеленский проигнорировал советы США о законе против НАБУ

Высокопоставленные чиновники из администрации президента США Дональда Трампа рекомендовали Владимиру Зеленскому не подписывать закон об антикоррупционных ведомствах. Но украинский президент оставил без внимания их рекомендации.

Об этом пишет The Telegraph, ссылаясь на источник в американском конгрессе.

«Зеленский проигнорировал рекомендации высокопоставленных представителей администрации Трампа, которые призывали его не подписывать закон», — сообщает газета.

Сообщается, что на акцию протеста в столице Украины вышло более девяти тысяч человек. Митингующие протестуют против закона, фактически ликвидирующего независимость Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Ранее издание Spectator написало, что, несмотря на то, что Киев решил отступить и обещал отмену закона, имиджу Зеленского на Западе нанесен непоправимый ущерб.