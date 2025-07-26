Трамп: Европа погибнет, если не остановит «вторжение» мигрантов

Президент США Дональд Трамп призвал Европу остановить «вторжение» нелегальных мигрантов. Он считает, что это необходимо для сохранения европейской цивилизации. Об этом американский лидер заявил журналистам в аэропорту Шотландии.

«По поводу иммиграции — вам необходимо взять себя в руки. У вас больше не останется Европы. Вы должны взять себя в руки», — цитирует Трампа Life.

Глава Белого дома добавил, что США смогли «избавиться от многих плохих людей», которые прибыли в страну во время правления Джо Байдена. Этот пример он привел в доказательство того, что европейским странам нужно прекратить допускать поток нелегалов и остановить «ужасное вторжение».

По мнению Трампа, иммиграция «убивает Европу».

Большинство мигрантов, переезжающих в Европу, - жители Сирии, Ливии, Ирака, Афганистана, а также граждане африканских стран.

Напомним, что Дональд Трамп прибыл в Шотландию, чтобы поиграть в гольф. Также он планирует провести неформальную встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Кроме того, он планирует встретиться с первым шотландским министром Джоном Суинни.