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Reuters: представители США и Китая поругались в СБ ООН из-за Украины

По словам Дмитрий Полянского, перепалки Китая и США стали привычными в СБ ООН, Пекин каждый раз жестко отвечает Вашингтону.
Лиза Губина 2025-07-26 19:18:48
© Фото: Lev Radin Keystone Press Agency Global look Press

Представители США и Китая вступили в противостояние друг с другом на заседании Совета безопасности ООН, посвященному Украине, пишет агентство Reuters.

Перепалка началась после того, как представитель США Дороти Ши призвала страны, в частности Китай, перестать поставлять Москве товары двойного назначения. По ее словам, Китай должен перестать «подпитывать российскую агрессию».

«Мы призываем США прекратить перекладывать вину за ситуацию на Украине или провоцировать конфронтацию и вместо этого играть более конструктивную роль в содействии прекращению огня и мирным переговорам», - ответила китайская сторона, отвергая все обвинения.

По данным заместителя постоянного представителя Китая в ООН Гэн Шуана, в Пекине тщательно следят за своими поставками товаров двойного назначения, в том числе за экспортом беспилотников.

По словам первого заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского, подобные ситуации стали привычными для заседаний по Украине, и каждый раз Пекин отвечает жестко на нападки Вашингтона.

Напомним, ранее Китай также сделал серьезное представление Евросоюзу, который внес китайские компании в 18-ый пакет антироссийских санкций. Китайская сторона пообещала решительный ответ.

#Китай #Украина #сша #СБ ООН #Дмитрий Полянский
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