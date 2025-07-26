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Медалисты из РФ рассказали, насколько сложной была Олимпиада по физике

Олимпиада прошла в Париже и собрала 400 участников из почти 90 стран мира, наши ребята взяли три золотые и две серебряные награды.
Лиза Губина 2025-07-26 19:55:54
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В московском аэропорту Домодедово встретили российских школьников, которые вернулись домой с пятью медалями, завоеванными на Международной олимпиаде по физике в Париже. Наших героев встречали аплодисментами, передает корреспондент «Звезды».

Команда взяла три золотые и две серебряные награды - за них пришлось как следует побороться. По словам участников, организаторы интеллектуального турнира подготовили сложные задачи.  

«Суть задачи была в том, что было три части, две из них подготовительные - стоили очень маленькое количество баллов, и одна из них самая длинная, самая сложная, такое, что по факту придумывать, изучать всю систему без каких-либо подсказок и наводок, поэтому это было достаточно тяжело, но мы старались», - рассказал победитель Международной олимпиады по физике Иван Лукин.

К Международной олимпиаде ребята много готовились. В том числе в стенах Московского физико-технического института. По словам ребят, помог им именно высокий уровень российского образования.

 «Несомненно было сложно, но я очень рад, что в России есть достойное образование, которое помогает нам даже с такими непростыми задачами», - поделился победитель Олимпиады Егор Кривощеков.

Напомним, интеллектуальный турнир среди подростков проводился уже в 55 раз. В этом году состязание объединило 400 участников из 87 стран. Медалистов с таким достижением поздравили зампред правительства Дмитрий Чернышенко и министр просвещения Сергей Кравцов.

#Россия #Олимпиада #физика #Париж #Школьники #медалисты
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