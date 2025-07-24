Школьники из России завоевали 5 медалей на олимпиаде по физике в Париже

На 55-й Международной олимпиаде по физике Россия завоевала три золотые и две серебряные медали. Соревнование проходило во Франции, сообщило правительство России.

Зампред правительства Дмитрий Чернышенко и министр просвещения Сергей Кравцов поздравили российских школьников с победой на олимпиаде.

«По поручению президента Владимира Путина мы создаем все условия для раскрытия талантов детей и молодежи, и вновь наши школьники доказали, что россияне - лучшие! В общей сложности в этом году у наших ребят уже 21 медаль на престижных международных олимпиадах», - заявил вице-премьер.

В мероприятии, кроме России, участвовали еще 86 стран. С российскими школьниками соревновались около 400 сверстников.

«Своими успехами вы вносите весомый вклад в популяризацию физики. Уверен, что у вас есть все шансы сыграть значимую роль в достижении технологического лидерства нашей страны», - похвалил школьников Сергей Кравцов.

Все победители являются медалистами Всероссийской олимпиады школьников 2024/25 учебного года, а также Азиатской олимпиады по физике 2025 года.

В конце прошлой недели российские школьники победили на Международной олимпиаде по математике сверстников из 100 стран. Они завоевали пять золотых медалей в Австралии в Саншайн-Косте.