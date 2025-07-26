Политолог назвал Зеленского «мелким пуделем» на фоне закона против НАБУ

На фоне закона об ограничениях с НАБУ Владимир Зеленский показал себя как слабый руководитель, политическое чутье его подвело. Такое мнение в беседе со «Звездой» выразил политолог Виталий Колпашников.

«Его (Зеленского - Прим. ред.) политическое чутье полностью подвело, он подумал, что он для Запада совершенно незаменим. Он сейчас оказывается в очень неудобной для себя ситуации», - объяснил эксперт.

По мнению Колпашникова, от Зеленского сейчас, вероятно, потребуют какие-то уступки, кадровые решения. А самого главу киевского режима могут потихоньку «убрать». Однако вряд ли это случится до встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, считает политолог.

«Он очень здорово подорвал сам свои позиции. Он хотел сыграть в Наполеона, а получилось, что он просто мелкий пудель, которому показали его место», - заключил Колпашников.

Напомним, после принятия закона против НАБУ и САП Владимир Зеленский стремительно утрачивает поддержку сторонников с Запада. По мнению немецкой газеты Berliner Zeitung, в контексте последних событий украинский лидер уже не выглядит человеком, который контролирует собственную страну.