Источник сообщил, что следователи забрали два двигателя Ан-24

Следователи забрали два двигателя Ан-24 и другие интересующие их элементы самолета, сообщил «Звезде» источник. Их отправят на экспертизу, чтобы установить возможные следы повреждения и уровень «изношенности».

Наш собеседник отметил, что осмотр места происшествия продолжается, здесь работает более 130 специалистов. Все тела погибших пассажиров и членов экипажа найдены.

Напомним, черные ящики с самолета АН-24 уже доставлены в Москву. Эксперты скоро начнут работу над их расшифровкой.



Сегодня МАК обнародовал фотографии бортовых самописцев, на них видно, что часть, которая отвечает за фиксацию параметров полета сгорела. Вторая часть записывала разговоры пилотов в кабине, она осталась целой.