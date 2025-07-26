Митрополит Антоний встретился с папой римским Львом XIV в Ватикане

В Ватикане впервые прошла встреча папы римского Льва XIV c главой отдела внешних церковных связей РПЦ митрополитом Антонием. Об этом сообщает официальный сайт Московского Патриархата.

На встрече поднимались многие темы, например, вооруженные конфликты на Украине и Ближнем Востоке. Митрополит Антоний сообщил о гонениях на Украинскую православную церковь. Также он поздравил Льва XIV со вступлением на новую должность и передал слова приветствия от патриарха Кирилла.

Папа римский считает важным развивать отношения Ватикана с русской православной церковью.

Напомним, новым папой римским стал Лев XIV. В мае он принял шерстяную наплечную ленту омофор, «перстень» и официально вступил в должность. Церемония интронизации прошла 18 мая этого года. Лев XIV первый папа в истории, который родился в США.