Папа римский Лев XIV официально вступил в должность. С сегодняшнего дня официально начался его понтификат.

Лев XIV принял «перстень» рыбака и шерстяную наплечную ленту омофор – символы папской власти.

Сегодня в Ватикане проходит церемония интронизации папы Льва XIV, на которую приехали представители 156 стран и международных организаций, в числе которых около 30 глав государств со всего мира.

Напомним, Лев XIV стал первым уроженцем США, кто возглавил Римско-католическую церковь.