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Папа римский Лев XIV официально вступил в должность

Лев XIV принял «перстень» рыбака и шерстяную наплечную ленту омофор.
Виктория Бокий 2025-05-18 12:32:40
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Папа римский Лев XIV официально вступил в должность. С сегодняшнего дня официально начался его понтификат.

Лев XIV принял «перстень» рыбака и шерстяную наплечную ленту омофор – символы папской власти.

Сегодня в Ватикане проходит церемония интронизации папы Льва XIV, на которую приехали представители 156 стран и международных организаций, в числе которых около 30 глав государств со всего мира.

Напомним, Лев XIV стал первым уроженцем США, кто возглавил Римско-католическую церковь.

#Ватикан #интронизация #Папа Римский #понтифик #Лев XIV
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