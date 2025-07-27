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«Баба-яга» ВСУ доставляла боеприпасы морпехам ТОФ, обманувшим врага

Военная хитрость позволила разведчикам обмануть врага и пополнять собственный БК за его счет.
Гоар Хачатурян 2025-07-27 10:41:11
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Морпехи 155-ой отдельной гвардейской бригады Тихоокеанского флота, защищая окрестности Демидовки, применили военную хитрость и завладели вражеской рацией. Через нее разведчики заказывали доставку продуктов питания и боеприпасов, вводя в заблуждение противника. И тот сам доставлял необходимое с помощью своей «Бабы-яги» нашим воинам.

«Защищали окрестности Демидовки, взяли в плен несколько человек противника и по вражеской рации начали пользоваться их доставкой через "Бабу-ягу", подзывали другие группы противника», - рассказал в эфире «Военной приемки» командир разведвзвода десантно-штурмового батальона 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты с позывным Эко.

Так, морпехам удалось не только «заманить в ловушку» врага, но и несколько раз совершить доставку продовольствия посредством украинского гексакоптера.

Боец с позывным Эко поделился еще одной уловкой. Он рассказал, что противник теряет контроль, если его застать врасплох, потому что, как правило, работают несколько подразделений. В результате - открывается «дружеский огонь» среди украинских боевиков.

«Взбудоражить противника, застать врасплох, он теряет контроль, потому что там несколько, как правило, подразделений противника работают. И начинается у них между собой неконтролируемая ситуация, так сказать», - объяснил он.

По словам командира, вражеская сторона охотно ведется на такие приемы и тем самым теряет своих боевиков.

Напомним, в ходе прямой линии президент России Владимир Путин показывал копию боевого знамени, которое ему передали морпехи 155-ой отдельной гвардейской бригады Тихоокеанского флота. Верховный главнокомандующий отметил, что ситуация в зоне СВО меняется кардинально, движение войск идет по всей линии фронта ежедневно.

#морская пехота #Военная приемка #наш эксклюзив #Демидовка #Гексакоптер «Баба-яга»
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