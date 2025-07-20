Центральный избирательный комитет Молдавии отказал оппозиционному блоку «Победа» в регистрации на выборах в парламент.

По словам лидера объединения Илана Шора, таковым было заблаговременное распоряжение президента Майи Санду. Он назвал его политически мотивированным, отметив, что «Победа» продолжит бороться.

В комментарии ТАСС Шор сказал, что блок будет оспаривать решение Санду, а сами причины отказа в регистрации - абсурдны.

«Очевидно, что мы все делаем правильно. Это решение будет опротестовано, борьба продолжается. Причины отказа могли быть любыми. Но в этот раз ЦИК превзошел себя: нам заявили, что мы провели съезд в день сталинских репрессий. Также нам вменили "нахождение российских войск в Приднестровье», - сообщил собеседник агентства.

Шор добавил, что молдавские власти даже не стали утруждать себя поиском формального повода, но просто «отписались».

Прежде депутат молдавского парламента Марина Таубер назвала антироссийской политику ее страны, которая снижает рейтинги нынешней власти, действующей по указке Румынии и Евросоюза.