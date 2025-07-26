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В ГД объяснили, для чего вводить цифровые паспорта для газовых баллонов

По словам Игоря Ананских, проблема заключается в том, что заполнять и продавать баллоны может практически кто угодно, из-за этого могут случаться непредвиденные последствия у покупателей.
Дарья Ситникова 2025-07-26 14:42:07
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по энергетике Игорь Ананских рассказал в разговоре со «Звездой», для чего нужно создавать цифровые паспорта для газовых баллонов и вести их учет.

«Наверное, все-таки технические паспорта нужны, потому что покупки проводят коммерческие организации, и мы не понимаем, насколько они сертифицированы. И какое физическое состояние баллонов, чтобы продавать это потребителям», - сказал Ананских.

По его мнению, проблема заключается в том, что заполнять и продавать баллоны может практически кто угодно. Из-за этого потребитель может столкнуться с некачественными баллонами, из-за которых и могут произойти пожары, взрывы и трагедии.

«Я согласен, что законопроект необходим, потому что процесс сертификации никак глобально не скажется на цене самого баллона. Но мы получим более качественный баллон, который мы можем отслеживать», - заключил он.

Напомним, первый зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев ранее заявил, что профильные министерства и ведомства должны подготовить цифровую платформу для учета газовых баллонов. Она будет отслеживать их количество, техническое состояние, фактическое местоположение, сроки эксплуатации и поверки. По его мнению, это позволит сократить количество трагедий с человеческими жертвами и разрушениями.

#Госдума РФ #наш эксклюзив #газовые баллоны #цифровые паспорта
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